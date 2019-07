Fuori strada con la moto, muore giovane centauro a Monopoli

Tragico incidente nella notte alla periferia di Monopoli. Un giovane di 23enne, Federico Ivone, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua moto.

Lo schianto è avvenuto sulla provinciale che collega contrada Antonelli, nell'agro monopolitano, a Castellana Grotte, non lontano dalla stessa abitazione del giovane. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, finendo fuori strada. Inutili si sono rivelati, purtroppo, i soccorsi degli operatori del 118 giunti sul posto insieme a polizia stradale e volanti.

(Foto di repertorio)