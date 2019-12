Scontro tra due auto nel Ragusano, militare 22enne barese muore nell'incidente

Incidente mortale nel Ragusano, che ha portato al decesso di Vincenzo Memola, 22enne di Valenzano. Il giovane, militare di stanza a Catania ma attivo all'hotspot di Pozzallo, era a bordo di una Ford Focus, che - per cause ancora da accertare - si è scontrata con una Ford C-Max sulla sp25, che collega Ragusa a Marina di Ragusa. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino: il giovane, in compagnia di un amico originario di Gela, stava rientrando da una festa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ragusa, che accerteranno eventuali responsabilità dei due guidatori, i vigili del fuoco e i mezzi del 118, che hanno trasferito i feriti in ospedale. Memola sarebbe l'unica vittima accertata dello scontro. I due mezzi sono stati attualmente sequestrati, come da prassi per le indagini.