Auto si schianta contro un albero: muore ragazzo di 28 anni. Ricoverato in gravi condizioni l'amico

Un 28enne originario di Ruvo di Puglia, Antonio Minafra, è morto la notte scorsa a seguito di un' incidente stradale avvenuto sulla statale 231, alla periferia di Bitonto, in provincia di Bari.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi, il giovane era alla guida di una Fiat Punto che, per cause non ancora accertate, si è schiantata contro un albero. In gravi condizioni un amico 22 enne che viaggiava con lui, soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico di Bari.