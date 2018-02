Scontro a Molfetta: auto finisce su guardrail e si ribalta, muore conducente

Un anziano di 85 anni è deceduto per le ferite riportate dopo un incidente avvenuto ieri alla periferia di Molfetta: l'uomo era alla guida di una Hyundai Atos quando, per cause non ancora chiarite, si è scontrato con una Bmw all'altezza di via Giovinazzo. L'auto del pensionato si è quindi schiantata contro un guard rail, capovolgendosi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia Locale, sono intervenute ambulanze del 118. L'anziano, trasportato in ospedale, nonostante le cure dei medici è deceduto alcune ore dopo.