Incidenti stradali Turi / Strada Provinciale 215

Incidente mortale sulla Turi-Putignano: auto va a finire contro un muretto. Illeso il passeggero

Lo scontro - per cause ancora da accertare - è avvenuto nella notte in zona Cantine Coppi. Inutili i tentativi del personale 118 di rianimarlo