Schianto sulla strada tra Mola di Bari e Conversano: muore 30enne

Un uomo di 30 anni è deceduto a seguito di un incidente, avvenuto nella serata del 1° novembre, sulla strada provinciale tra Mola di Bari e Conversano, nel Barese. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Carabinieri, squadre dei Vigili del Fuoco e personale del 118. In base a una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava il 30enne, si sarebbe ribaltata per cause non ancora conosciute.