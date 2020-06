Impatto mortale con l'auto all'incrocio: motociclista perde la vita a Bitonto

Incidente mortale nel pomeriggio a Bitonto, in cui un motociclista ha perso la vita. Il violento impatto tra il mezzo a due ruote e un'automobile che viaggiava nel senso opposto è avvenuto, come riportato da DaBitonto, intorno alle 16.30, all'incrocio fra viale Giovanni XXIII e via Modugno. Il motociclista nello scontro è sbalzato dalla sella, finendo sulla strada. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma non c'era più niente da fare.

Intervenute sul luogo dell'incidente anche le pattuglie della polizia locale e della guardia di finanza, per ricostruire le cause del sinistro.