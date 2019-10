Schianto con la moto alla zona industriale: muore ragazzo di 17 anni, ferito l'amico

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita, la scorsa notte, a seguito di un incidente avvenuto in via De Blasio, nella zona industriale di Bari. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto: il giovane era a bordo della sua moto assieme a un altro passeggero: per cause non ancora conosciute avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto.

I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno constatato la morte del giovane. Ferito l'amico che viaggiava con lui, trasportato al Policlinico. Sul luogo dello schianto sono giunti anche i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento