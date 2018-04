Cade in moto sul lungomare: muore 54enne

Viaggiava in moto sul lungomare, quando ha perso il controllo del mezzo, rovinando sull'asfalto. Un uomo di 54 anni, Luigi Lorusso, è morto in seguito all'incidente, avvenuto venerdì pomeriggio, intorno alle 18, sul lungomare. Il 54enne percorreva il lungomare Araldo di Crollalanza, in direzione Pane e Pomodoro. Soccorso dal 118 e trasportato al 'Di Venere', l'uomo è deceduto in ospedale dopo circa un'ora.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso: sono state acquisite anche due testimonianze e le immagini di telecamere che avrebbero ripreso l'incidente. Indagini coordinate dalla Procura di Bari sono in corso per ricostruire l'accaduto.