Moto cade in Tangenziale: 30enne trasportato in ospedale in codice giallo

Un motociclista di 30 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto in tarda mattinata sulla Tangenziale di Bari, in direzione sud tra gli svincoli di Carrassi e San Pasquale. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe peso il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale e di Anas, nonché operatori del 118.

Il 30enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Il traffico ha subito rallentamenti con la chiusura temporanea della corsia centrale in direzione Brindisi. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 15.

(Articolo in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 15.30)