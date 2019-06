Moto a terra sulla corsia di sorpasso: traffico in tilt e disagi in Tangenziale

Traffico fortemente rallentato, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, a causa di un incidente avvenuto attorno dopo le nove in direzione sud, tra gli svincoli per Carbonara e Mungivacca: una moto, per cause non ancora conosciute, è finita a terra sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e le ambulanze del 118. Non risulterebbero, al momento, feriti gravi.