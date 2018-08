Scontro tra auto e camion sulla Noicattaro-Casamassima: muoiono madre e figlia

Vigilia di Ferragosto funestata da un tragico incidente stradale nel Barese. Lo schianto tra un'auto e un camion, che si è verificato intorno alle 17.30 di martedì sulla provinciale Noicattaro-Casamassima, è costato la vita a madre e figlia di 45 e 16 anni, entrambe di Rutigliano.

Scontro frontale: accertamenti sulle cause

La 45enne, Antonella Giovannone, era alla guida della vettura che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente contro il mezzo pesante che viaggiava in direzione opposta.

Madre e figlia morte nell'impatto

Per la conducente non c'è stato nulla da fare, mentre la figlia 16enne che viaggiava con lei come passeggera è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in gravi condizioni al Policlinico di Bari, dove è poi deceduta. Le operazioni di soccorso hanno reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul sinistro indagano gli agenti della Polizia locale.