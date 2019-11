Lacrime e dolore per la morte di Raffaele, il ragazzo "gentile e sempre sorridente" morto in un terribile incidente

Sconcerto e dolore a Noicattaro per la dipartita di Raffaele Di Pierro, il 24enne morto in un terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di ieri sulla strada che collega Mola a Noicattaro, dove abitava il ragazzo. "Buon viaggio fiellú", scrive l'amico vito su Facebook.

Decine i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti della vittima, per molti semplicemente Lele, che lo ricordano come un ragazzo buono, educato, gentile e sempre sorridente. Dirompente l'affetto della comunità per Pino e Ketty, i genitori di Raffaele, e per la sorella Annalisa.