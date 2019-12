Travolto da un'auto mentre lavora nel pozzetto: operaio ferito alla testa

Travolto da un'auto mentre era al lavoro in uno dei pozzetti per la fibra ottica. Un operaio barese di 35 anni è rimasto ferito nel pomeriggio in un incidente avvenuto a Lecce.

Come riporta Lecceprima, l'uomo, dipendente di una delle ditte incaricate che lavorano per conto di Open Fiber, stava eseguendo alcuni interventi nel pozzetto a centro strada quando è sopraggiunta l'auto, una Lancia Y vecchio modello, condotta da un anziano leccese di 80 anni, il quale è finito con una delle ruote anteriori bloccata nel pozzetto spalancato, dopo l’impatto con l’operaio.

Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, il 35enne ha riportato dei punti di sutura alla testa e una prognosi di dieci giorni. Accertamenti sono in corso anche per capire anche se transenne e segnaletica fossero collocati in maniera adeguata e se siano state, in generale, adottate tutte le cautele riguardanti gli infortuni sul lavoro.