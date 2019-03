Violento scontro tra due auto a Palese: giovane ricoverato in codice rosso, ferite altre due persone

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 'Di Venere' un giovane ferito nel corso di un incidente avvenuto la notte scorsa a Palese: il ragazzo era a bordo di un'auto che si è scontrata all'altezza di via Titolo e via Nazionale. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere della vettura.

Feriti anche altri due occupanti delle auto. I tre sono stati soccorsi da personale del 118. Le condizioni del ragazzo sono apparse più gravi: è stato quindi condotto in codice rosso nell'ospedale di Carbonara. La Polizia Locale sta ricostruendo, in queste ore, la dinamica dello schianto.