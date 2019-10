Investiti da un'auto mentre attraversano via Manzoni: papà e due bimbi soccorsi dal 118

Un papà e due bambini appena usciti da scuola sono stati investiti da un'auto poco dopo le 13 in via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari: secondo una prima ricostruzione, i piccoli, in compagnia del genitore, stavano attraversando il tratto vicino all'istituto 'Garibaldi' quando si è verificato l'impatto. Sul posto è giunta la Polizia Locale per i rilievi. I tre sono stati medicati sul posto dagli operatori del 118.