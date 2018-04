Schianto al ritorno dalla Pasquetta: auto contro albero, muore 21enne

Una giornata trascorsa fuori casa, tra amici, per festeggiare la Pasquetta. Poi, sulla strada del ritorno, il tragico impatto. Una ragazza di 20 anni è morta, e altri quattro giovani sono rimasti feriti, in un incidente avvenuto lunedì sera sulla provinciale 'La Tarantina', in territorio di Altamura.

Lo schianto contro un albero

I cinque giovani, tutti di Gravina, a bordo di una Fiat Panda stavano percorrendo la strada e si trovavano all'altezza di Altamura quando, per cause ancora da accertare, la vettura è finita fuori strada, terminando la corsa contro un albero. Per la 20enne, Veronica Varvara, non c'è stato nulla da fare. Feriti anche gli altri quattro ragazzi, soccorsi dal 118 e trasportati in tre diversi ospedali. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Altamura, cui sono affidati gli accertamenti sull'incidente.