Travolto da un'auto nel sottopasso Duca degli Abruzzi: giovane ferito

Ancora un pedone investito in città. Dopo l'episodio avvenuto sabato mattina in piazza Garibaldi, un ragazzo è rimasto ferito queta mattina dopo essere stato investito da un'auto nel sottopasso Duca degli Abruzzi.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il giovane stesse attraversando la strada quando è stato investito da un'auto in svolta verso via Dieta di Bari. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e polizia locale. Le condizioni del giovane non sarebbero gravi.