Incidente sul ponte Adriatico: Ape car perde il carico sulla carreggiata e si dilegua, auto finisce contro guardrail

Incidente questa mattina sul ponte Adriatico a Bari. Il sinistro, avvenuto sulla carreggiata in direzione viale Pasteur, ha coinvolto un'auto e un Ape car. Da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'autovettura è finita contro il guard-rail, mentre l'altro veicolo, che ha perso sulla carreggiata il carico di frutta e verdura, si è dileguato. La persona a bordo dell'auto è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico.

Sul posto, per i rilievi, è al lavoro la Polizia locale. Gli agenti, guidati dal comandante Michele Palumbo, hanno avviato indagini per risalire al conducente del mezzo che si è dato alla fuga, analizzando le immagini registrate dalle telecamere del Comune presenti sul ponte.

La carreggiata in direzione viale Pasteur/rondò Deodato è stata chiusa al traffico e poi parzialmente riaperta. I tecnici sono al lavoro per la bonifica della sede stradale. Per gli automobilisti è consigliato il percorso alternativo dal sottovia Giuseppe Filippo.