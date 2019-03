Incidente sul cavalcavia di viale Europa: auto si ribalta dopo lo scontro, ferito conducente

Scontro tra auto intorno alle 13.30 sul cavalcavia che conduce a viale Europa, al quartiere San Paolo, in prossimità dello svincolo per Brindisi della tangenziale.

Tre auto coinvolte, ferito uno dei conducenti

In seguito allo scontro, che avrebbe coinvolto tre auto, una delle vetture si è ribaltata, finendo su un fianco. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono giunti i vigili del fuoco, il cui intervento si sarebbe reso necessario per liberare la persona alla guida, rimasta bloccata nell'abitacolo. L'uomo è stato trasportato presso il vicino ospedale San Paolo in codice rosso, comunque cosciente. Le sue condizioni - come appreo successivamente - non sarebbero comunque preoccupanti: non è infatti in prognosi riservata.

Traffico in tilt

Sul posto anche la polizia e due pattuglie della Polizia locale, che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'incidente ha provocato disagi al traffico nella zona.

*Ultimo aggiornamento ore 16.34