Schianto sulla provinciale Conversano-Cozze: auto finisce fuori strada, due feriti

Il conducente perde il controllo dell'auto, che finisce fuori strada ribaltandosi più volte. Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle 17.45, sulla provinciale che collega Conversano a Cozze. Da accertare le cause del sinistro che ha coinvolto una Porsche con due uomini a bordo: gli occupanti sono stati soccorsi da ambulanze del 118 e trasportati in codice rosso rispettivamente al Policlinico e al Di Venere. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, e la polizia locale di Conversano, che ha effettuato i rilievi del caso.

(Fonte foto Vivilastrada.it)