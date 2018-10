Auto fuori strada sulla provinciale 231: morti due giovani, gravi altri due amici

L'auto finisce fuori strada e termina la corsa contro il muro perimetrale di un'azienda. Due ragazzi hanno perso la vita e altri due sono rimasti gravemente feriti nel tragico incidente che si è verificato all'alba sulla provinciale 231, tra Modugno e Bitonto.

Lo schianto intorno alle 5.30 di questa mattina. Per cause ancora da accertare, la Lancia Ypsilon a bordo della quale viaggiavano i quattro giovani - tutti di Bitonto, di età compresa tra i 20 e i 25 anni - è finita fuori strada, andando a schiantarsi contro il cancello e il muro di recinzione di un'azienda. Per il conducente, un 20enne, e uno dei passeggeri, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei sanitari del 118. Gli altri due passeggeri sono stati trasportati in gravi condizioni al Policlinico: non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Modugno.