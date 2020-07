Scontro tra auto sulla provinciale per Bitritto: due feriti 

Due persone sono rimaste ferite in un incidente che in tarda mattinata si è verificato sulla provinciale 236, nei pressi dello stadio, in direzione Bitritto-Parco Adria. Nello scontro, la cui dinamica è ora al vaglio della polizia locale, sono rimaste coinvolte due auto. Ad avere la peggio, conducente e passeggera di una delle due vetture coinvolte: trasportati al Policlinico in codice rosso (per dinamica, trattandosi di un incidente), non avrebbero riportato gravi ferite. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia locale, che ha provveduto anche a deviare il traffico chiudendo il tratto interessato dal sinistro.

