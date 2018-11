Scontro tra auto nella notte sulla provinciale 236: vettura si ribalta, ferita donna

Scontro nella notte sulla provinciale 236, all'altezza dello stadio San Nicola. Nell'incidente, avvenuto poco prima dell'una, sono rimaste coinvolte tre auto. In seguito all'impatto, una delle tre vetture si è ribaltata.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto. Per soccorrere le persone a bordo dell'auto ribaltata è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto i sanitari del 118. A rimanere ferita, in maniera fortunatamente non grave, una donna di 31 anni.