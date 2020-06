Incidente tra auto e moto nel Barese: centauro sbatte contro muretto, trasportato in ospedale

Un motociclista è rimasto ferito dopo uno scontro sulla strada provinciale 106, a pochi km da Putignano, nel Barese: l'uomo, un tutore delle Forze dell'Ordine, era alla guida di uno scooter Beverly Piaggio 350 quando, per cause non ancora chiarite, ha impattato con un'auto monovolume Ford Ecosport, impattando contro un muretto di cemento a ridosso della carreggiata.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale di Putignano per i rilievi, sono intervenute le ambulanze del 118: il ferito è stato trasportato all'ospedale Miulli di Acquaviva in codice giallo. Illeso il conducente dell'auto. La strada provinciale è rimasta chiusa per un'ora in entrambe le direzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Foto Vivilastrada.it)