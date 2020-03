Terribile incidente sulla provinciale: uomo muore nell'impatto fra tre auto, sei persone ferite

Tragico incidente nella notte sulla provinciale 106, che collega Putignano a Gioia del Colle. Nel violento impatto che ha coinvolto tre auto, un 35enne è morto e altre sei persone sono rimaste ferite.

Da accertare le cause del sinistro: nel violento impatto le tre vetture sono andate praticamente distrutte. Niente da fare per il conducente di uno dei veicoli, un 35enne di Putignano che era alla guida di una Fiat Idea. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri, cui spettano le indagini per ricostruire con l'esattezza l'accaduto.

(Foto Vivilastrada.it)