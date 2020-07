Si schianta con l'auto e subisce un'emorragia, soccorsa da ambulanza di passaggio: "Salva per un presentimento"

Una ragazza di 28 anni è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente verificatosi sulla sp 32, tra Castellana Grotte e Turi.

La giovane è stata trovata, casualmente, da un'ambulanza di passaggio dopo un trasferimento a Bari. A raccontare l'episodio, ripreso da Vivilastrada.it, è il dottor Pierfrancesco Di Masi, che ha soccorso la giovane Manuela.

Il medico, sceso all'ambulanza, aveva nota l'auto vuota, con una borsa sul sedile. Dopo aver avvisato i Carabinieri, i quali non avevano avuto notizie dell'accaduto, il dottore e l'autista decidono di tornare indietro di pochi metri. Un'intuizione che ha permesso di trovare la ragazza, viva, sotto una siepe. La 28enne era in preda a un'emorragia per una frattura scomposta. Soccorsa immediatamente, è stata condotta in ospedale: "Ti ha salvato un presentimento. - racconta commosso il medico - La vita è incredibilmente appesa alle nostre percezioni. Per questo descrivo questa ennesima storia. Vita appesa ad un nulla".