Tragedia nel Barese: uomo muore in un terribile incidente, scontro tra auto e camion tra Rutigliano e Conversano

Incidente mortale questa mattina sulla provinciale che collega Rutigliano a Conversano. Un uomo ha perso la vita nell'impatto frontale tra un camion e un'auto. Nello scontro, le cui cause sono ancora da accertare, per il conducente dell'utilitaria non c'è stato scampo.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.