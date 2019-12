Incidente nella notte a San Giorgio: auto sbanda e finisce contro un albero, grave una bimba di dieci anni

Terribile incidente nella notte alle porte di Bari, in via Michelangelo Interesse, a San Giorgio. Per cause ancora da accertare, un'auto è finita fuori strada, terminando la corsa in una campagna, contro un albero.

Le quattro persone a bordo - una coppia e due minori, che viaggiavano sul sedile posteriore - sono rimaste ferite. Particolarmente gravi le condizioni di una delle due minori, una bimba di dieci anni, che si trova attualmente ricoverata in Rianimazione.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato accertamenti per ricostruire cause ed esatta dinamica del sinistro.