Camion perde olio sull'asfalto, auto fuori controllo e incidenti a Santa Caterina: traffico in tilt e code

Code e rallentamenti questa mattina nella zona di Santa Caterina a Bari. A provocare i disagi lo sversamento di olio da un camion che percorreva via Massimi Losacco, nei pressi della rotatoria che conduce al centro commerciale, che ha reso viscido l'asfalto provocando incidenti: alcuni automobilisti hanno perso il controllo delle vetture, sbandando o finendo contro altre auto.

"La mia macchina è andata fuori strada, non ha frenato per metri - racconta una lettrice di BariToday - nessuno mi ha avvisato che c'era quell'olio per terra. Ho percorso metri e metri la mia macchina non frenava più, ho superato la destra di 3 macchine". "Sono stata coinvolta anch'io - riferisce un'altra automobilista - Un camion ha bucato il serbatoio perdendo gasolio su tutto l'asfalto provocando un incidente a catena di ben 4 auto e altri due incidenti sui lati opposti della rotatoria.... La mia macchina è distrutta ma per fortuna posso scrivere qui quanto accaduto... Due persone coinvolte negli altri incidenti sono state portate in ospedale. Anch'io ho provato frenare e a sterzare ripetutamente ma la macchina non dava nessun segnale... I vigili sono arrivati dopo ripetute chiamate effettuate....il camion in questione non si è minimamente preoccupato dei danni che ha causato a tutti i coinvolti".

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che raccomanda prudenza alla guida. Sono comunque in corso le operazioni di pulizia dell'asfalto, reso viscido e pericoloso dalla presenza dell'olio.

*Ultimo aggiornamento ore 13.00