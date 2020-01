Scontro tra auto e moto all'incrocio: incidente nella zona di Santa Caterina

Uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato in mattinata nella zona di Santa Caterina, in via delle Foibe. Ancora da accertare le cause dell'impatto, avvenuto in prossimità di un incrocio. Sul posto è intervenuto il 118: non si conoscono al momento dettagli sui feriti e sulle loro condizioni.

Sul posto, per i rilievi, è giunta la polizia locale. Nel tratto si registrano rallentamenti.