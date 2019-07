Auto si ribalta tra Adelfia e Ceglie: giovane alla guida perde un braccio

Un giovane ha subito l'amputazione di un braccio a seguito di un grave incidente avvenuto sulla strada provinciale che da Ceglie conduce ad Adelfia. Lo schianto, che ha coinvolto una vettura, si è verificato nel pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto si è ribaltata. per cause non ancora chiarite. Il giovane è stato subito soccorso da perosnale del 118 e condotto in ospedale. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Lo schianto ha generato provocato conseguenze al traffico, a lungo bloccato in entrambe le direzioni.