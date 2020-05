Auto sbanda e centra il guardrail sul cavalcavia: tre persone ferite a Bari

Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve, stamane, a seguito di un incidente avvenuto sul cavalcavia della Bari-Moduno, all'altezza del Nuovo Pignone. Un'auto, per ragioni non ancora chiarite (forse per l'asfalto bagnato dalla pioggia) ha centrato il guard rail mentre affrontava la salita del ponte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. I tre feriti sono stati soccorsi da personale del 118: le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.