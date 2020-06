Incidente sulla Statale 16, schianto tra due auto vicino allo svincolo per l'aeroporto: c'è un ferito

Una persona è rimasta ferita, questa mattina, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, poco prima dello svincolo dell'Aeroporto di Bari Palese, in direzione Sud. Due vetture sono rimaste coinvolte nello schianto, avvenuto prima dei 'curvoni' di Palese. Sul posto è giunta la Polizia Stradale per i rilievi.

Il ferito, soccorso da personale del 118, non desterebbe preoccupazioni. Traffico rallentato in direzione Bari per diversi minuti. La situazione è migliorata nel corso della mattinata.

(Foto Sei di Palese se Fb)