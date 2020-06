Evita all'ultimo un'auto contromano ma si schianta contro il guardrail: barese salvo per miracolo in Salento

Un 73enne di Santeramo (Bari) ma residente a Lecce è rimasto ferito a seguito di un grave incidente stradale avvenuto in Salento, sulla strada provinciale 364 tra il capoluogo di provincia e San Cataldo: l'uomo ha dovuto evitare, all'improvviso, un'auto contromano, sterzando bruscamente e schiantandosi contro un guard rail.

La barriera metallica è penetrata all'interno della vettura ma, fortunatamente, senza uccidere il 73enne, trasportato in ospedale in codice rosso. Guarirà in 10 giorni. Sul posto sono giunti, oltre agli operatori del 118, anche il personale della Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, alla guida di una Subaru. avrebbe evitato una manovra improvvisa e inaspettata da parte di un altro automobilista, forse sbucato da una stradina laterale. Attivate le ricerche del 'pirata' della strada, non fermatosi a prestare soccorso al malcapitato conducente.