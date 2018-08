Auto sfonda barriere sulla Statale 16 e precipita per diversi metri: ferite due donne

Due donne sono rimaste ferite in modo lieve a seguito di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla Statale 16, nelle vicinanze dell'uscita per Polignano a Mare. Per cause non ancora chiarite, l'Opel Astra su cui viaggiavano ha perso il controllo, centrando un'isola spartitraffico per poi sfondare una delle barriere protettive. La vettura è precipitata per qualche metro lungo la collinetta a supporto della strada. Sul posto sono giunte ambulanze del 118 e Forze dell'Ordine.