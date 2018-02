Auto finisce fuori strada e si schianta alla periferia di Santeramo: un morto

Un uomo di 63 anni, Mario Fraccalvieri, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto dopo mezzogiorno sulla statale 235 tra Cassano Murge e Santeramo in Colle: il conducente era alla guida di un'Opel Zafira quando, per cause ancora da accertare, la vettura, che viaggiava in direzione Cassano, è finita fuori strada scavalcando anche il guard rail e terminando la corsa a bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale di Santeramo e personale del 118. In corso di accertamento le modalità del tragico schianto. Segnalati rallentamenti alla circolazione nel corso del primo pomeriggio.