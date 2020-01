Incidente tra due Fiat Panda vicino alla Mater Dei: traffico e rallentamenti

Due Fiat Panda si sono scontrate, questo pomeriggio, in via Hahnemann, nelle vicinanze della clinica Mater Dei, in zona San Pasquale a Bari. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro.

Disagi alla circolazione con rallentamenti e traffico, su una strada spesso interessata da code e incolonnamenti