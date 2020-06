Incidente per le strade del quartiere Libertà: scontro tra auto e moto, un ferito

Un motociclista è rimasto ferito, qeusta mattina, a Bari, a causa di uno scontro con un'auto avvenuto nel quartiere Libertà. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Mirenghi e via Crispi. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale in codice Giallo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale per accertamenti e viabilità. Traffico rallentato e code registrate nei minuti successivi allo schianto.

