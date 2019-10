Schianto tra auto e furgone nel Barese: tre persone ferite, giovane in condizioni critiche

Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a seguito di uno scontro tra un furgone e un'auto, sulla strada provinciale 151 tra Altamura e Ruvo, nel Barese. Sul posto, oltre a Carabinieri e Vigili del Fuoco, sono giunti gli operatori del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte. Il più grave tra i feriti è un giovane che guidava l'auto, trasportato ad Andria in codice rosso.