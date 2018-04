Maxitamponamento sulla Statale 16, diversi feriti: traffico e rallentamenti

DIsagi alla circolazione, nel Lunedì di Pasquetta, sulla Statale 16, a causa di un incidente avvenuto attorno alle 10.30 all'altezza di Mola di Bari, in direzione sud: secondo le prime informazioni, almeno sei vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento multiplo. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono giunto gli operatori del 118: diverse le persone rimaste ferite, in modo fortnatamente non preoccupante. Pesanti ripercussioni sul traffico, in particolare per chi era diretto verso le località costiere baresi: registrati alcuni km di coda.