Schianto tra auto e camion sulla provinciale per Altamura: muore 39enne

Un uomo di 39 anni, originario di Altamura, è deceduto questa sera, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Sp 238: era alla guida di un'automobile quando, per cause non ancora conosciute, il veicolo si è scontrato con un camion, il quale viaggiava in direzione opposta. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Altamura, squadre dei Vigili del Fuoco e ambulanze del 118. Pesanti ripercussioni sulla circolazione: la strada al momento è chiusa.