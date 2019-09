Scontro frontale tra auto e moto nel Barese: muore centauro 34enne, grave l'amico

Incidente mortale, questo pomeriggio, sulla strada provinciale tra Turi e Gioia del Colle. A perdere la vita un motociclista 34enne: l'uomo, secondo una ricostruzione della Polizia Locale, era in compagnia di un altro passeggero e, per cause non ancora conosciute, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, scontrandosi con un'auto che sopraggiungeva dal senso opposto.

In gravi condizioni il passeggero del motociclista, ricoverato in ospedale. Sul posto, sono giunte le ambulanze del 118 per i soccorsi.