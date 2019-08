Scontro sul ponte Adriatico, tre auto coinvolte: feriti e ambulanze, traffico in tilt

Traffico in tilt questo pomeriggio sul ponte Adriatico, a causa di un maxitamponamento che ha coinvolto tre vetture tra cui una Toyota Aygo, una Peugeot e una Fiat Punto, ribaltatasi e finita in corrispondenza del guard rail che divide le due carreggiate. Lo schianto si è verificato in direzione cimitero. Tre persone tra gli occupanti delle vetture sono rimaste ferite e quindi soccorse da personale del 118.

Sul posto, oltre a squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenute pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti delle responsabilità dello schianto multiplo. Pesanti le ripercussioni al traffico, in particolare verso il quartiere Libertà e la zona Fiera. Attorno alle 20.40 il traffico è stato riaperto completamente verso corso della Carboneria

(Aggiornamento 20.40)