Schianto in Tangenziale, almeno un ferito: auto si ribalta, coinvolto pulmino. Traffico in tilt e rallentamenti

E' di almeno un ferito il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla Tangenziale di Bari, che ha visto coinvolti un pulmino e un'autovettura. Lo schianto si è verificato poco prima dell'uscita per Mungivacca e la Statale 100, in direzione Sud.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto. L'auto, secondo le prime informazioni, si è ribaltata finendo la corsa praticamente sulle barriere di cemento che dividono i due sensi di marcia. Danni per entrambi i mezzi coinvolti. Ferito il conducente dell'autovettura, soccorso dagli operatori del 118. Traffico fortemente rallentato in direzione Brindisi. Si tratta del secondo incidente sulla stessa carreggiata in poche ore, dopo la moto caduta nelle prime ore della mattinata.