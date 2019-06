Schianto sulla ex provinciale 54 vicino al Nuovo San Paolo: auto sul guardrail, un morto

Un uomo di 78 anni, Pasquale Nitti, questa mattina, a seguito di un incidente stradale avvenuto sull'ex provinciale 54, in zona nuovo San Paolo a Bari. L'uomo era alla guida dell'auto, in compagnia della moglie, quando, per cause non ancora chiarite, il mezzo è finito contro il guardrail.

Per il 78enne non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei soccorritori del 118. La donna è stata portata in ospedale, in stato di shock. Sul posto, oltre alla Polizia Locale per i rilievi, anche i Carabinieri. Nelle scorse settimane, il tratto di strada in prossimità dello schianto, era stato aperto al traffico dopo i lavori di realizzazione.