Schianto sulla ex provinciale 54 vicino al Nuovo San Paolo: auto sul guardrail, un morto

Una persona è morta, questa mattina, a seguito di un incidente stradale avvenuto sull'ex provinciale 54, in zona nuovo San Paolo d Bari: a perdere la vita, secondo le prime informazioni della Polizia Locale, il conducente della vettura, un anziano le cui generalità non sono state rese ancora note. L'uomo era alla guida dell'auto, in compagnia della moglie, quando, per cause non ancora chiarite, il mezzo è finito contro il guardrail.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei soccorritori del 118. Sul posto, oltre alla Polizia Locale per i rilievi, anche i Carabinieri.

(notizia in aggiornamento)