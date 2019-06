Tamponamento tra tre auto in direzione nord: code e rallentamenti in Tangenziale

Tamponamento tra tre vetture, questa sera attorno alle 21, sulla Tangenziale di Bari, in direzione nord: l'incidente si è verificato nelle vicinanze dello svincolo per Fesca-San Girolamo. Non si segnalano persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi: rallentamenti e code segnalate verso Foggia.