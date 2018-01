Auto si schianta in Tangenziale: code e rallentamenti in direzione Nord

Code e rallentamenti, questo pomeriggio, in Tangenziale, per un incidente avvenuto in direzione Nord, all'altezza di Poggiofranco: coinvolta una vettura, per cause non ancora accertate. Secondo le prime informazioni le condizioni del conducente dell'automobile non desterebbero preoccupazione. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi.