Schianto in Tangenziale, auto finisce contro barriere tra Poggiofranco e Carrassi: code e rallentamenti

Code e rallentamenti, questo pomeriggio, per un incidente avvenuto in Tangenziale attorno alle 16, tra le uscite di Poggiofranco e Bari-Carrassi, in direzione Brindisi. Coinvolta un'auto, schiantatasi per cause non ancora chiarite contro una delle barriere di cemento che dividono i sensi di marcia. Non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri. I disagi si sono protrtatti per tutto il pomeriggio, anche per via del traffico di rientro dal lavoro.